Mann stößt 10-Jährige von Tretroller - Kripo sucht Zeugen

Ein Unbekannter soll am Dienstag in Traunstein ein 10-jähriges Mädchen von einem Tretroller gestoßen haben. −Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa Ein Unbekannter soll am Dienstag in Traunstein ein 10-jähriges Mädchen von einem Tretroller gestoßen haben. −Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa



Die Kripo Traunstein geht derzeit einem Vorfall auf den Grund, der sich am Dienstagnachmittag in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) ereignet haben soll. Nach der Schilderung einer 10-Jährigen wurde diese am Dienstag von einem älteren Mann in Siegsdorf von einem Tretroller gestoßen und gepackt. Die Kripo sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Wie die 10-Jährige schildert, war sie gegen 14.30 Uhr mit ihrem Roller in der Rauschbergstraße unterwegs, als sie völlig unvermittelt von einem älteren Herrn von ihrem Roller gestoßen wurde. Der Mann habe das Mädchen dann noch am Hals gefasst oder gepackt. Der 10-Jährigen gelang es sich zu befreien und mit ihrem Roller davon zu fahren. Im Anschluss berichtete das Mädchen seiner Mutter davon, woraufhin diese die Polizei informierte.

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Laut Polizei ist es nicht ausgeschlossen, dass dem Vorfall ein "ungünstiges Geschehen in Bezug auf den Straßenverkehr" vorausgegangen ist. Derzeitige Erkenntnisse deuten nicht auf ein sexuelles Motiv hin.

Die Kripo Traunstein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen zu diesem Vorfall. Wer hat am Dienstag zwischen 14.20 bis 14.30 Uhr im Bereich der Rauschbergstraße die Situation oder das Mädchen mit ihrem Roller gesehen oder etwas Verdächtiges beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter 0861/98730 in Verbindung zu setzen. − pnp