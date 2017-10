Ersthelfer für Einsatz bei Unfall einer 48-Jährigen geehrt

Polizei dankt Helfern für ihre schnelle Hilfe: Traunreut Polizeichef Johann Bohnert (von links) gab die Belohnung weiter an Sepp Sieber, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stein, da die Ersthelfer Siegfried Weber, Patrick Pauliner und Peter Artes gleich weiterspendeten. − Foto: mix Polizei dankt Helfern für ihre schnelle Hilfe: Traunreut Polizeichef Johann Bohnert (von links) gab die Belohnung weiter an Sepp Sieber, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stein, da die Ersthelfer Siegfried Weber, Patrick Pauliner und Peter Artes gleich weiterspendeten. − Foto: mix



Johann Bohnert, Dienststellenleiter der Polizeistation Traunreut, hatte am Dienstag die schöne Aufgabe, drei Ersthelfer zu belohnen, die bei einem Unfall am 21. August bei Hörpolding vorbildlich reagierten. Die drei Männer beschlossen spontan, ihre Belohnung in Höhe von 450 Euro an die Freiwillige Feuerwehr Stein zu spenden, die bei dem Unfall ebenfalls im Einsatz war.

Eine 48-jährige Emertshamerin war am 21. August morgens kurz vor halb zehn mit ihrem Auto auf der B 304 in Fahrtrichtung Altenmarkt unterwegs. Bei Hörpolding verlor die Frau das Bewusstsein, woraufhin das Auto führerlos nach rechts von der Fahrbahn abkam und über den Radweg in die angrenzende Wiese fuhr. Dort wurde das Fahrzeug immer langsamer, stieß in einen Maschendrahtzaun, der dort zum Schutz eines Gastanks angebracht ist, und kam zum Stehen.

Als Ersthelfer waren Christian Rosenegger aus Vachendorf und Siegfried Weber aus Nußdorf vor Ort. Da die Fahrzeugtüren verriegelt waren, schlug Siegfried Weber die hintere rechte Seitenscheibe ein, was seinen Angaben nach gar nicht so einfach war. Er stelle sich die Frage, warum es so schwierig ist, in so einem Fall in das Auto zu gelangen, wo doch jede Minute zählt. Die Helfer konnten die Verunglückte schließlich ins Freie bringen.

Da keine Lebenszeichen feststellbar waren, versuchte der als Drittes hinzugekommene Patrick Pauliner aus Traunreut die Frau zu reanimieren. Pauliner war einige Jahre Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Traunreut und betonte: "Ich hab nur das getan, was ich früher in Uniform auch getan habe." Ein weiterer inzwischen eingetroffener Helfer, Peter Artes aus Traunreut, setzte währenddessen den Notruf ab.

Beim Eintreffen der Polizeistreife wurde das Unfallopfer bereits durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt und reanimiert. Die Freiwillige Feuerwehr Stein regelte den Verkehr an der Unfallstelle. Bedauerlicherweise verstarb die 48-jährige Fahrerin trotz der sofortigen Hilfe wenige Tage nach dem Unfall im Krankenhaus.

Johann Bohnert lobte am Dienstag die Ersthelfer: "Es ist heutzutage leider nicht selbstverständlich, dass einem geholfen wird, wenn man Hilfe braucht. Ganz im Gegenteil. Immer wieder bleiben Neugierige stehen, wenn sie einen Unfall sehen, machen Aufnahmen mit dem Smartphone und behindern die Rettungskräfte." Mit ihrem vorbildlichen Verhalten hätten die Männer eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie man richtig Erste Hilfe leistet.

