Feuer auf Balkon in einem Wohnblock in Traunreut +++ Fotos

Auf diesem Balkon brach das Feuer am Mittwochabend aus, nachdem ein brennendes oder glühendes Teil auf die Markise gefallen war. − Foto: FDL/Bemi Auf diesem Balkon brach das Feuer am Mittwochabend aus, nachdem ein brennendes oder glühendes Teil auf die Markise gefallen war. − Foto: FDL/Bemi



Ein Feuer bracht am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung eines Wohnblocks in der Münchener Straße in Traunreut aus. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch ein brennendes oder glühendes Teil, welches aus einem der oberen Stockwerke heruntergefallen oder geworfen wurde, ausgelöst. Auf dem Balkon im Erdgeschoss war die Markise ausgefahren und der Gegenstand landete darauf. Daraufhin ging die Markise in Flammen auf. Durch die Hitze griff das Feuer noch auf eine Sattelitenschüssel sowie unter dem Balkon befindliche Kleinteile über.

Die Feuerwehr aus Traunreut, die sich grade in einer Übung befand, konnte in Windeseile und in voller Stärke sofort zu dem Brand ausrücken. Auch die Feuerwehr Pierling machten sich auf den Weg zum Brandort. Während die Floriansjünger aus Traunreut den Brand von der Balkonseite her bekämpften, drang die Pierlinger Feuerwehr von der Wohnungsseite her zum Brandherd vor. Bereits nach kurzer Zeit konnte das Feuer gelöscht werden.

Die Feuerwehr übernahm anschließend noch die Begutachtung der oberen Stockwerke mittels Drehleiter, um eventuell versteckte Glutnester aufzuspüren. Insgesamt waren rund 40 Feuerwehrmänner und -frauen im Einsatz. Das BRK war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und dem Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort, um den Einsatz abzusichern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei aus Traunreut hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 2000 Euro geschätzt. − FDL/Bemi