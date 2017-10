"Großes Kino!" mit den "Söhnen Traunreuts"

Ein Jazz-Event der Extraklasse geht in die nächste Runde: Zum achten Mal treffen sich an diesem Freitag ab 20 Uhr die "Söhne Traunreuts", um im k1 in Traunreut unter dem Motto "Großes Kino!" zu jammen. Heuer erstmals dabei: Alex Komlew, seines Zeichens Komponist, Songschreiber und Produzent mit Studios in München und Berlin. Für das Konzert bringt er Filmmusik-Kompositionen mit, die er mit Martin Auer, Christoph Zoelch, Bastian Pusch, Knud Mensing, Michael Vochezer, Hans Baltin und Guido May – allesamt Musiker aus Traunreut und Umgebung – bei dem klingenden Klassentreffen neu interpretiert. Übrigens: An diesem Abend ist auch die Live-CD der Söhne erhältlich, die komplett im k1 aufgenommen wurde. Karten gibt es noch an der Abendkasse. − red/Foto: Axel Effner