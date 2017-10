Schlittschuhlaufen lernen und ins Eishockey schnuppern beim TSV

Dass Schlittschuhlaufen und Eishockeyspielen Spaß macht und kinderleicht ist, das beweisen die Nachwuchsangebote der TSV-Eishockeyabteilung. Der Eiskindergarten findet wieder jeden Donnerstag statt. − Fotos: Gerd Rockel Dass Schlittschuhlaufen und Eishockeyspielen Spaß macht und kinderleicht ist, das beweisen die Nachwuchsangebote der TSV-Eishockeyabteilung. Der Eiskindergarten findet wieder jeden Donnerstag statt. − Fotos: Gerd Rockel



Wenn der Nachwuchs schon mit den Kufen scharrt, hat der TSV Trostberg das ideale Angebot: In der Anfang November beginnenden "Eiszeit" im Freizeitzentrum führt die Eishockeyabteilung wieder ihren beliebten Eiskindergarten als Schlittschuhlaufschule für Anfänger durch. Dazu gibt es diesen Winter erstmals den "Eltern-&-Kids-Schlägerlauf" – eine kostenlose, wöchentliche Schnuppereiszeit für angehende Puckjäger.

Kinder jeden Alters dürfen dabei im Trostberger Stadion den großen Kufencracks der Chiefs nacheifern und mit dem Eishockeyschläger dem Puck hinterherjagen – das Ganze ab 6. November jeden Montag, 16 bis 16.45 Uhr, bei freiem Eintritt. "Das soll kein strenges Training mit Übungsleitern sein", erläutert Jugendleiter Michael Buchner. "Wir wollen Kindern, die Lust auf Eishockey haben, die Gelegenheit geben, sich eine Dreiviertelstunde lang nach Lust und Laune auf dem Eis auszutoben."

Wichtig: Die Teilnahme ist nur in Begleitung der Eltern möglich, so Buchner, "also auf eigene Gefahr, wie man sagt. Aber natürlich wird alles spielerisch und in geordneten Bahnen ablaufen." Er empfiehlt, dass die Kinder einen Helm tragen und Handschuhe dabei haben. "Ansonsten ist keine Ausrüstung erforderlich." Interessierte, die keine Schläger haben, können sich auch welche ausleihen, sagt Buchner und hofft, dass sich viele Kinder für die schnellste Mannschaftssportart der Welt begeistern. "Für unsere Nachwuchsarbeit wäre es super, wenn ein paar hängen bleiben und unsere Mannschaften verstärken." Wie es da zugeht, können die "Schlägerlauf"-Teilnehmer nach der Montagseiszeit direkt im Stadion begutachten, denn im Anschluss um 17 Uhr trainieren immer die jüngsten Kufenflitzer des TSV, die U8-Bambinis.



Das Schlittschuhlaufen unter fachkundiger Anleitung können Kinder ab vier Jahren seit vielen Jahren im weitum bekannten TSV-Eiskindergarten erlernen. Bernd Karmann, Tammy Wenzl, Rainer Roßmanith, Gerhard Geißler, Franz Müller und viele Helfer sorgen dafür, dass die Teilnehmer keine Scheu vor dem glatten und kalten Untergrund haben und spielerisch das Schlittschuhlaufen erlernen. Auch diesen Winter werden zwei Kurse über zwei Monate angeboten: Vom 2. November bis 28. Dezember neun Mal sowie vom 4. Januar bis 22. Februar acht Mal – immer donnerstags, von 16.15 bis 17.15 Uhr. Man kann auch während dieser Zeit einsteigen. Um die Anmeldeformalitäten zu erledigen, sollte man 45 Minuten vor Kursbeginn in die Stadiongaststätte kommen. Helm, warme Kleidung und Handschuhe sind Pflicht. − tt