Wie gewünscht: Feuerwehrhaus Asten bekommt Satteldach

In den Hang hineingebaut wird das neue Gerätehaus; die Ansichten zeigen den Entwurf mit Pultdach. Der Eingang im Obergeschoss befindet sich auf der Nordseite (rechts unten), die Tore für die Fahrzeuge zeigen nach Osten (links unten). Rechts oben die West-, links oben die Südansicht.Grafik: Mißberger + Wiesbauer



Die Stühle im Sitzungssaal reichten nicht für den Stadtrat und die Zuhörer, einige standen die Empore hinauf – eine seltene Situation. Vor allem Mitglieder der Feuerwehren der Stadtgemeinde waren am Dienstag ins Rathaus gekommen, denn auf der Tagesordnung stand unter anderem das neue Gerätehaus in Asten.

Am Ende konnten vor allem die Aktiven aus Asten zufrieden sein: Mit zehn zu neun Stimmen sprach sich der Gemeinderat dafür aus, dass ein Satteldach auf das Gebäude komme. Für diese Variante, und gegen das von der Verwaltung favorisierte Pultdach, hatte die Feuerwehr stets geworben. "Für Asten ist das mehr als eine Garage für das rote Auto", hatte Robert Lex (Ökoliste) zuvor begründet. In Asten gebe es ansonsten keine Flachdächer, das würde nicht in den Ort passen. Dem Beschluss vorausgegangen waren einige Wortmeldungen und ein Antrag zur Geschäftsordnung.

In den Vorgesprächen habe man sich "intensiv mit der Raumnutzung auseinandergesetzt", resümierte Bürgermeister Konrad Schupfner zu Beginn, und diese "weitgehend optimiert". Sie sei nun "fast komfortabel". Meinungsverschiedenheiten habe es bis zuletzt beim Dach gegeben. Die Feuerwehr hatte eine Berechnung der Netto-Kostendifferenz mit einem leichten Vorteil für ein Satteldach eingereicht, die Architekt Norbert Mißberger vom zuständigen Büro Mißberger + Wiesbauer Architekten geprüft hatte. Sein Fazit: Ein Satteldach würde mehr kosten. "Ich würde das Geld lieber in die Einrichtung investieren", sagte Schupfner. Die Funktionalität stehe im Vordergrund, für ein Gerätehaus sei der architektonische Anspruch nicht so hoch.