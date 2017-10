Schnapszahl und Jubiläum: 22. Anschöringer Kegel-Meisterschaft

Die strahlenden Sieger mit Abteilungsleiter Josef Schmid (von links): Sepp Voggenberger, Martha Straßer und Sebastian Struttrucker. − Foto: Caruso Die strahlenden Sieger mit Abteilungsleiter Josef Schmid (von links): Sepp Voggenberger, Martha Straßer und Sebastian Struttrucker. − Foto: Caruso



Auch im 22. Jahr war die Gemeindemeisterschaft für Hobby-und Sportkegler wieder ein sportlicher Höhepunkt. Wie in den Vorjahren beteiligte sich ein großes Teilnehmerfeld. Zum einen lockte die vergnügliche Veranstaltung, weil die Kirchanschöringer Keglerfamilie immer gut drauf ist, und zum anderen reizte die sportliche Herausforderung auch viele Nichtkegler. So gab es sowohl in den Einzelwertungen als auch in den Mannschaftswettbewerben bis zum Schluss hochspannende Vergleiche, die immer wieder kräftig angefeuert und beklatscht wurden, was für einen Mordsspaß sorgte.

Zudem gab es diesmal das Jubiläum des Austragungsortes zu feiern: "25 Jahre Kegelbahn Reschberger". Dem Anlass entsprechend würdigte der Abteilungsleiter der Kegler, Josef Schmid, eingangs die Eigentümer der Kegelbahnen, Franz und Maria Reschberger.

Wie immer galt es 25 Wurf auf die Vollen und danach 25 Wurf auf Abräumen zu kegeln. Mit guter Technik, starken Nerven und einem Quäntchen Glück machten Sepp Voggenberger (Herren) und Martha Straßer (Damen), die auch schon letztes Jahr Beste war, bei der Einzeldisziplin den ersten Platz. Die beiden dürfen also mindestens bis zum nächsten Turnier den Titel "Gemeindemeister im Kegeln" tragen. In der Gruppe der Jugendlichen/ Einzel setzte sich Thomas Stockhammer mit 178 Holz vor Florian Berger (155) durch. Als Auswärtiger darf Stockhammer aber den Gewinnertitel nicht tragen. Den holte sich nach einer spannenden Schlussphase der Drittplatzierte Sebastian Struttrucker aus Kirchanschöring mit 147 Holz.

