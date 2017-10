Der TSV hat endlich wieder ein Vereinsheim

Die Stadionwirtschaft hat wieder einen Wirt. Seit Anfang des Monats öffnet das Vereinsheim des TSV immer von Dienstag bis Freitag und nach Bedarf auch an den Wochenenden. − Foto: Thomas Thois Die Stadionwirtschaft hat wieder einen Wirt. Seit Anfang des Monats öffnet das Vereinsheim des TSV immer von Dienstag bis Freitag und nach Bedarf auch an den Wochenenden. − Foto: Thomas Thois



Gute Nachricht für die 2300 Mitglieder der 21 TSV-Abteilungen: Der Trostberger Sportverein hat seit Anfang Oktober wieder ein Vereinsheim. Fünf Monate lang ruhte der gastronomische Betrieb in der Sportplatzgaststätte an der Jahnstraße. Die Betreiber des "Bistro Fourty-Four"in der Dr.-Albert-Frank-Straße, Bettina Kappes und ihr Lebensgefährten Nuri Gökduman, sind die neuen Pächter und bedienen und bekochen die Gäste zu folgenden Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 17 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag nach Bedarf und Vereinbarung, Montag Ruhetag. Wer die Vereinsgaststätte außerhalb der Öffnungszeiten oder am Wochenende benötigt, kann sich bei Bettina Kappes unter Tel. 0151/42520461 melden. TSV-Chef Hans Schönreiter, ist erleichtert, dass sich nun doch noch professionelle Pächter gefunden haben. − ttMehr dazu lesen Sie am Samstag, 28. Oktober, in Ihrer Heimatzeitung.