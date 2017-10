Stadtrat genehmigt umstrittene Abrissparty

Eine Abrissparty will der TV Traunstein in der Franz-Eyrich-Halle veranstalten. Der Stadtrat hat jetzt zugestimmt, nachdem die Stadt als Hausherr erst einmal einen Riegel vorgeschoben hatte. − Foto: awi Eine Abrissparty will der TV Traunstein in der Franz-Eyrich-Halle veranstalten. Der Stadtrat hat jetzt zugestimmt, nachdem die Stadt als Hausherr erst einmal einen Riegel vorgeschoben hatte. − Foto: awi



Die Rechnung (fast) ohne den Wirt gemacht: Groß über Facebook angekündigt, sollte in der Franz-Eyrich-Halle in Traunstein am Samstag, 25. November, noch einmal richtig gefeiert werden, bevor die Bagger anrollen. Die Halle und die angrenzende Kurt-Binder-Halle werden ab Dezember abgerissen. Ab April wird auf dem Gelände ein Salinenpark angelegt.

Der TVT und der Traunsteiner Jugendbeirat hatten bereits groß zur Party eingeladen, obwohl mittlerweile die Stadt die Eigentümerin der Halle ist. In der Stadtverwaltung konnte man sich mit einer vor allem von der Besucherzahl her unkalkulierbaren Situation in dem maroden Hallenkomplex wenig anfreunden. Der Hauptausschuss des Stadtrats hatte die Abrissparty deshalb abgelehnt. Nun hat der Stadtrat am Donnerstag doch zugestimmt. Eskalieren dürfe die Party freilich nicht. Laut Manfred Bulka, Leiter des Ordnungsamts in der Stadt, sind maximal 650 Besucher zugelassen. Falls bis dahin viel Schnee falle, gelte eine Hallensperre auch für die Party. Haftungsfragen müssten klar definiert werden.

Am Ende stimmte der Stadtrat mit 20:3 Stimmen für die Party. − awiMehr dazu lesen Sie am Samstag in Ihrer Heimatzeitung.