Vorhang auf für das Jugendkino Trostberg

"Deine Stimme zählt", fordert JuZ-Leiter Dietmar Spitzera junge Filmfreunde auf, am Online-Voting für das Jugendkino Trostberg teilzunehmen. Zum Start stehen "Fack ju Göthe 3", "Bullyparade – Der Film", "Austreten" und "Tschick" zur Auswahl. − Foto: M. Falkinger



Ein spezielles Angebot für junge Filmfreunde startet am Samstag: das Online-Voting für das Jugendkino Trostberg. Von 28. Oktober bis 4. November, können Jugendliche via Internet einen Film auswählen, der dann am Samstag, 11. November, um 16 Uhr im Stadtkino Trostberg zu ermäßigtem Eintrittspreis ausgestrahlt wird. Damit feiert das Jugendkino Trostberg sein Debüt. Ermöglicht wird dies durch die Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum (JuZ), dem Stadtkino und dem Kulturamt der Stadt Trostberg.

Ab November soll das Jugendkino einmal monatlich über die Bühne gehen, berichtet JuZ-Leiter Dietmar Spitzera. Das Organisations-Team stellt vier Filme zur Auswahl; eine Woche lang kann online abgestimmt werden.

Das Voting für das erste Jugendkino Trostberg bietet "Fack ju Göthe 3" von Bora Dagtekin von 2017, "Bullyparade – Der Film" von Michael "Bully" Herbig von 2017, "Austreten" von Andreas und Tanja Schmidbauer von 2017 sowie "Tschick" von Fatih Akin von 2016 an. Abgestimmt werden kann über die JuZ-Homepage www.juz.trostberg.de, Facebook Juz Trostberg und Instagram juz.trostberg. Der User kann pro Gerät ein Mal voten, erklärt Spitzera. Wenn das Ergebnis feststeht, gibt das JuZ über Homepage, Facebook und Instagram bekannt, welcher Film das Rennen gemacht hat.

Dem Organisations-Team, das die Filme zur Auswahl stellt, gehören – zumindest für die Premiere des Jugendkinos – fünf Jugendliche und Spitzera an. Bei den weiteren Auflagen können auch gerne weitere Interessierte dazukommen, auch Jugendliche, die nicht zum Stammpublikum des JuZ gehören, sagt Spitzera. − fam