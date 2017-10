Großer Andrang beim Infotag der Fachakademie

Unter Anleitung von Lehrerin Dr. Petra Bartsch fand eine farbenfrohe Vorführung statt, in der Flüssigkeiten ihre Farbe wechselten. − Foto: Eder Unter Anleitung von Lehrerin Dr. Petra Bartsch fand eine farbenfrohe Vorführung statt, in der Flüssigkeiten ihre Farbe wechselten. − Foto: Eder



Sehr zufrieden mit dem Besuch beim ersten Aktions- und Informationsnachmittag der Fachakademie für Sozialpädagogik war die stellvertretende Leiterin Barbara Berger. Die Einrichtung des Diakonischen Werks ist in Traunstein an der Herzog-Friedrich-Straße 6a im Rückgebäude des Bildungszentrums für Gesundheit und Soziales angesiedelt.

Die Besucher waren hauptsächlich Interessenten der 9. oder 10. Klasse mit Eltern. Die Rückmeldungen waren sehr positiv, vor allem die Hausführungen mit Studierenden fanden guten Anklang. Es waren aber auch potenzielle Quereinsteiger und Interessenten dabei, die bereits Kinderpfleger sind und nun überlegen, die Erzieherausbildung zu absolvieren.

So traf man beispielsweise eine Familie, deren Tochter wohl in der Partner-Akademie in Mühldorf-Starkheim anfangen wird, die sich aber trotzdem auch einen Eindruck von Traunstein verschaffen wollte. Umgekehrt erzählte eine der Studierenden, dass sie die verkürzte Kinderpflegerausbildung in Mühldorf absolviert hat, jetzt aber, weil es näher an ihrem Wohnort liegt, in Traunstein weitermacht. − heMehr dazu lesen Sie am Samstag, 28. Oktober 2017, im Trostberger Tagblatt, dem Traunreuter Anzeiger und in der Südostbayerischen Rundschau.