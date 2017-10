Gesellschaftskritik auf dem roten Teppich

Mit nur 24 Jahren hat Bianca Weber es mit ihrem Kurzfilm auf die große Leinwand des Filmfestivals in Cannes geschafft. − Fotos: privat Mit nur 24 Jahren hat Bianca Weber es mit ihrem Kurzfilm auf die große Leinwand des Filmfestivals in Cannes geschafft. − Fotos: privat



Wenn Bianca Weber aus Schnaitsee an die Flüchtlingskrise der vergangenen Jahre denkt, gehen ihr viele Gedanken durch den Kopf. Sie denkt an das Leid in vielen Regionen der Welt, die Fluchtursachen und den langen Weg, den die Menschen auf sich nehmen, um nach Europa zu kommen. Blickt sie in unsere Gesellschaft, ist sie jedoch oft fassungslos: "Allein im vergangenen Jahr gab es über 700 Brandanschläge an Flüchtlingsunterkünfte, das sind durchschnittlich zwei Anschläge pro Tag. Wo bleiben da Moral und Menschlichkeit?"

Die 24-Jährige ist Studentin an der Fachhochschule Salzburg. Für ihr Abschlussprojekt im Studiengang MultiMediaArt mit Schwerpunkt Film drehte sie im vergangenen Jahr mit ihren beiden Kommilitonen Jeremias Bayerl und Patrik Kamalzadeh einen Kurzfilm. Von Anfang an war den drei Filmemachern klar, dass sie sich mit ihrem Projekt dem Thema Flucht annähern möchten. Ihr Publikum wollen sie dabei für die Schicksale hinter einer Flucht sensibilisieren und ihnen die eigene Privilegierung vor Augen führen.

Dabei wollten sie nicht nur eine Flucht dokumentieren, sondern ihr Publikum anregen, seine Wertvorstellungen zu hinterfragen: "Wir haben uns entschieden, die Geschichte als ein Märchen zu erzählen. Schließlich ist ein Märchen die beste Möglichkeit, eine Moral zu vermitteln", erklärt Weber. Der Film erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen aus einem Kriegsgebiet. Seine Heimatstadt ist verwüstet, im Hintergrund sind Schreie und Schüsse zu hören – eine glückliche Zukunft scheint weit entfernt zu sein. Der Vater des Jungen sieht nur eine Hoffnung: Er schickt seinen Sohn nach Europa, wo er sich Sicherheit und Schutz erhofft. − lp

Mehr dazu lesen Sie am Samstag, 28. Oktober 2017, im Trostberger Tagblatt und dem Traunreuter Anzeiger.