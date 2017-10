Kippen und ein Regenschirm: Tittmoninger Schüler sammeln Müll

Auf zum Müllsammeln: Die Kinder der ersten Klassen zeigen begeistert, dass sie mit Arbeitshandschuhen gut gerüstet sind, um anzupacken. − Foto: gpr Auf zum Müllsammeln: Die Kinder der ersten Klassen zeigen begeistert, dass sie mit Arbeitshandschuhen gut gerüstet sind, um anzupacken. − Foto: gpr



Im Rahmen der "Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit" an bayerischen Schulen drehte sich an der Tittmoninger Grundschule einen Tag lang alles um Müll. Die Gesundheitsbeauftragte der Schule, Sonja Moser, hatte die Idee gehabt, unter dem diesjährigen Motto "Nachhaltige Lebensstile" mit einem Projekttag Wissen und praktische Fähigkeiten zum Thema "Müll vermeiden" zu vermitteln.

Sämtliche Klassen beteiligten sich über den Vormittag verteilt an einer großen Müllsammelaktion im Stadtgebiet und lernten an einer Sortierstelle in der Aula, wie man Hausmüll richtig in die Fraktionen Glas, Weißblech, Hart- und Weichplastik, Verbundverpackungen, Papier, Rest- und Sondermüll teilt. Sabine Heuberger, die Leiterin des Hauses für Kinder, demonstrierte gemeinsam mit der jeweiligen Klassenleitung, was in welche Tonne gehört. Und sie beeindruckte die Kinder mit Beispielen dafür, was man durch Recycling (Wiederverwertung) und Upcycling (Umwandlung und Aufwertung) alles aus den Wertstoffen herstellen kann.

Am Tag danach versammelte sich die ganze Schulgemeinschaft in der Aula. Das Ergebnis der Müllsammelaktion war auf der Treppe auf einer Plastikfolie ausgebreitet worden: "Ein ganz schöner Haufen, was die Leute so liegen lassen", war zu hören. Die Kinder berichteten, was sie gefunden hatten. Größere Teile wie Radkappen, Bierflaschen, Getränkedosen, sogar einen kaputten Regenschirm und eine Plastikbox hatten die Kinder in der Salzachau aufgelesen. Auf dem Stadtplatz waren sie vor allem von der Zahl der Zigarettenkippen und Kronkorken überrascht worden. − gprMehr dazu lesen Sie am Samstag, 28. Oktober, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.