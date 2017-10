Großes Angebot, großes Interesse: Tag der Ausbildung in Traunstein +++ Fotos

Für jeden Interessierten war etwas dabei: Der Tag der Ausbildung war ein großer Marktplatz der Möglichkeiten für Schulabgänger. − Foto: Wittenzellner Für jeden Interessierten war etwas dabei: Der Tag der Ausbildung war ein großer Marktplatz der Möglichkeiten für Schulabgänger. − Foto: Wittenzellner



Traumbedingungen für Ausbildungswillige: Die heimischen Arbeitgeber unternehmen weiter große Anstrengungen, um sich auch zukünftig beruflichen Nachwuchs zu sichern. Unternehmen, Kommunen, verschiedene Bildungseinrichtungen und einige Handwerksbetriebe beteiligten sich am "Tag der Ausbildung" im Traunsteiner Schulzentrum an der Wasserburgerstraße, der wie in den Jahren zuvor vom Gewerbeverband nun bereits zum neunten Mal ausgerichtet wurde.

Hier gehts zur Fotostrecke.

Das Handwerk hatte dabei in dieser Woche schon vorgelegt: An drei Tagen zeigte man rund 1000 Schülern die Perspektiven im Handwerk in den Werkstätten im Bildungszentrum in Traunstein auf (wir berichteten). Der Tag der Ausbildung schloss nun die ausgerufene "Woche der Ausbildung" in Traunstein ab.

Die heimischen Betriebe präsentierten ihre Ausbildungsmöglichkeiten und berufliche Perspektiven für Einsteiger ins Arbeitsleben. Banken, Behörden, Einzelhandel, die heimischen Industriebetriebe informierten genauso wie die Stadtwerke Traunstein oder der Landkreis Traunstein. Dr. Florian Binder vom Gewerbeverband freute sich über eine Rekordzahl von 155 Ausstellern, die 120 unterschiedliche Weiterbildungsmöglichkeiten und Ausbildungsrichtungen aufzeigten. − awi

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montag-Ausgabe, 30. Oktober 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.