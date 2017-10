Enkel des SZ-Gründers baut "Schweinedorf" in Schnaitsee auf

Christoph Schwingenstein hat in Schnaitsee ein deutschlandweit fast einzigartiges Projekt aufgebaut. Christoph Schwingenstein hat in Schnaitsee ein deutschlandweit fast einzigartiges Projekt aufgebaut.



Sein Großvater hat vor mehr als 70 Jahren im Alter von 65 die Süddeutsche Zeitung gegründet. Enkel und Unternehmer Dr. Christoph Schwingenstein hat im selben Alter ein Schweinedorf in Schnaitsee (Lkr. Traunstein) aufgebaut.

Pscht, zischt Dr. Christoph Schwingenstein und führt den rechten Zeigefinger vor den Mund. Langsam, ganz leise, drückt er die Klinke nach unten und schiebt die helle Holztüre auf. Ein Geruch nach Stroh und ein ganz klein wenig nach Schwein strömt ihm entgegen. Drinnen liegen grau-rosa gefleckte "Schwäbisch-Hällische Landschweine" in üppigen Strohhaufen.



Christoph Schwingenstein leitet in Hermannstetten in Schnaitsee einen Schweinehof, ja ein ganzes Schweinedorf. Das Projekt zählt zu seinen größten Umweltprojekten, die er in den vergangenen 20 Jahren angestoßen hat. Der Münchner finanziert Allgemeinwohl-Projekte aus eigenen Mitteln, "aus Leidenschaft für die Sache", wie er selbst sagt. Und, um als Pionier voranzugehen. Dieser Pioniergeist eint den Münchner mit seinem Großvater August Schwingenstein. Der hatte 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg den Süddeutschen Verlag gegründet. Heute gehört Christoph Schwingenstein zum Herausgeberrat der Süddeutschen Zeitung.

