Unfall jenseits der Grenze: Mann aus dem Kreis Traunstein tot

Der Mann kam bei dem Unfall ums Leben. −Symbolbild: dpa Der Mann kam bei dem Unfall ums Leben. −Symbolbild: dpa



In Unken, einer Gemeinde im österreichischen Bundesland Salzburg, ist ein Mann aus dem Landkreis Traunstein bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Am späten Nachmittag des Freitag ereignete sich auf der Loferer Straße (B 178) in Unken der tödliche Verkehrsunfall, bei welchem der 68-Jährige aus dem Kreis Traunstein noch am Unfallort verstarb. Der Fahrzeuglenker, der sich alleine in seinem Fahrzeug befand, fuhr im Achbergtunnel in Fahrtrichtung Lofer, als er aus bisher unbekannter Ursache die doppelte Sperrlinie überfuhr und in die dort befindliche Ausweichbucht prallte. Durch die eintreffenden Ärzte konnte nur mehr der Tod des Lenkers festgestellt werden. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. − red