Trostberg beleben: TU-Studenten sehen viel Potenzial

Die Exkursionsteilnehmer mit Stadtheimatpfleger Dr. Rainer Lihotzky (5. v. r.) und Jürgen Schweikart (3. v. r.), die den Studenten der TU München Trostbergs Historie im Stadtmuseum näher brachten. − Foto: privat



Den Trostbergern scheint viel an ihrer Altstadt zu liegen. Jedenfalls waren die neun Studenten der Technischen Universität München (TUM) sehr angetan von der positiven Resonanz bei ihrer Vor-Ort-Recherche. Selten hätten sie bei vergleichbaren Studien so viel Input von den Bürgern bekommen, sagten die angehenden Architekten und Urbanisten, als sie am Freitag wieder in den Zug nach München stiegen.

Anregungen aus Gesprächen mit Bürgern, Hausbesitzerin, Geschäftsleuten und Vertretern der Stadt dürften also besonders stark in ihre Untersuchungen einfließen. Zwei Tage lang hatten die Studenten Trostberg durchstreift, auch den Chemiepark und den Bahnhofsbereich unter die Lupe genommen, viel fotografiert und dokumentiert.

Wie berichtet, ist es das Ziel des Studiengangs "Substainable Urbanism", ein städtebauliches Entwicklungskonzept für die Alzstadt zu entwickeln, etwa Leerstände zu reaktivieren und kreative Nutzungsideen aufzuzeigen. Das Ganze während des Wintersemesters, um dann im Frühjahr die Ergebnisse in einer Ausstellung in Trostberg zu präsentieren.

Wie Bauamtschef Bernhard Unterauer berichtet, hätten sich die Studenten, die in einer leer stehende Wohnung in der Hauptstraße übernachtet hatten, sehr zufrieden mit dem Zuspruch und dem Interesse der Bevölkerung gezeigt. Sie seien sich einig: Nach den gewonnenen Eindrücken stecke in Trostberg viel Potenzial, das – für den Betrachter von außen sichtbar – auch schon in einigen Ansätzen positiv umgesetzt worden sei. − tt