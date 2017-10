Pfarrverband Trostberg verabschiedet Pfarrer Paul Janßen

Abschied von einem beliebten Seelsorger: Zahlreiche Gläubige nutzten den Stehempfang im Pfarrsaal St. Andreas die Gelegenheit, mit dem Trostberger Stadtpfarrer Paul Janßen zu plaudern. − Foto: fam Abschied von einem beliebten Seelsorger: Zahlreiche Gläubige nutzten den Stehempfang im Pfarrsaal St. Andreas die Gelegenheit, mit dem Trostberger Stadtpfarrer Paul Janßen zu plaudern. − Foto: fam



Mit einem Festgottesdienst verabschiedete der katholische Pfarrverband Trostberg (Lkr. Traunstein) am Sonntag Stadtpfarrer Paul Janßen. Bei stürmischem Wetter zogen zahlreiche Gläubige und Fahnenabordnungen örtlicher Vereine vom Vormarkt zur Andreaskirche. Janßen bedankte sich in seiner Predigt bei allen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern des Pfarrverbands sowie den Einrichtungen und Behörden der Stadt Trostberg für die gute, menschliche Zusammenarbeit. Nach dem Gottesdienst gab es einen Stehempfang im Pfarrsaal St. Andreas. Während seiner vier Jahre in Trostberg hatte Janßen die Aufgabe, den Pfarrverband Trostberg zu etablieren. Nun wechselt der Priester in den Pfarrverband Oberes Priental mit Sitz in Aschau im Chiemgau (Lkr. Rosenheim). Wer in Trostberg seine Nachfolge antritt, steht noch nicht fest. In der Übergangszeit übernehmen Kaplan Michael Maurer mit dem Seelsorgeteam das meiste.