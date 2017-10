Tanzen, feiern und flirten bis zum Morgengrauen

Mit ausgelassener Stimmung und sommerlichen Drinks boten die Besucher im Felsenkeller dem kalten Wetter die Stirn. − Fotos: Bolien Mit ausgelassener Stimmung und sommerlichen Drinks boten die Besucher im Felsenkeller dem kalten Wetter die Stirn. − Fotos: Bolien



Wenn die Temperaturen sinken und die Tage allmählich kürzer werden, heißt es bei der Felsenkeller- Herbstparty wieder: "See – Feel – Love! Emotionen bis zum Maximum." Doch kalte Füße und Winterdepression sind fehl am Platz bei der Premiumparty: Das feierwütige Publikum ließ die Temperaturen ganz gemäß dem Motto "Ein kleines Stückchen Ibiza im Chiemgau" steigen und machte die Nacht zum Tag.

Schon zum Einlass um 20 Uhr strömten die ersten feierwütigen

Gäste auf das rund 3000 Quadratmeter große Gelände der Schlossbrauerei Stein. Der nahezu ausverkaufte Felsenkeller war um 22 Uhr rappelvoll. Da konnte einem trotz des schlechten Wetters draußen schon mal heiß werden, wie in Ibiza.

Bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert, getanzt und geflirtet, was das Zeug hielt. Auf zwei Ebenen, sieben Bars und einer VIP-Tribüne verteilten sich die unzähligen Gäste. Dank der Zeitumstellung um 3 Uhr morgens konnte eine Stunde länger gefeiert werden – und das nutzen die Gäste im Felsenkeller bis zur letzen Minute. − boa

