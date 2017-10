Kurzfilmwettbewerb: Großes Lob für Filmnachwuchs +++ Fotos

Applaus für die Brückenschüler! Im Rahmen der Trostberger Flüchtlinsgbetreuuung entstand der Film "Wasser in Afghanistan". - Fotos: Q3 Applaus für die Brückenschüler! Im Rahmen der Trostberger Flüchtlinsgbetreuuung entstand der Film "Wasser in Afghanistan". - Fotos: Q3



Mehr als 40 Filme und über 200 Besucher haben das 1. EuRegio-Kinder- und Jugendfilmfest zu einem Erfolg auf ganzer Linie gemacht. Das Festival ging am Freitag erstmals im Stadtkino über die Bühne – im Rahmen der Trostberger Filmtage. Die Organisation hatte das Q3 übernommen. Die gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Traunstein ist Fachstelle der Medienfachberatung des Bezirksjugendrings Oberbayern. "Die enorme Nachfrage bestätigt, dass die Filmemacherei unter Kindern und Jugendlichen zum beliebten Hobby geworden ist", sagt Q3-Geschäftsführer Danilo Dietsch. "Die Technik steckt mittlerweile in jedem Smartphone. Videoclips zu drehen macht Jugendlichen Spaß. Genau das wollen wir fördern." Hier geht es zu den Fotos.

Am Vormittag herrschte Hochbetrieb in den drei Kinosälen: 120 Schüler besuchten Workshops und Filmvorführungen. Zahlreiche Jugendgruppen aus dem Umkreis kamen am Nachmittag ins Kino, außerdem die Film-Crews, die für Preise nominiert waren.

Filmbeiträge gab es quer durch alle Altersklassen und Landkreise: Der Obinger Jugendtreff beteiligte sich mit einem Film über das Jugendzeltlager. Im Rahmen der Kinderstadt Freilassing war ein Animationsfilm entstanden, der eine Reise zum Mond darstellt. Im Surberger Ferienprogramm drehten Schüler zwei Märchenfilme, für die sich die jungen Schauspieler historisch einkleideten.

Bei der Preisverleihung wurde ein Filmtalent aus Seeon als Wettbewerbssieger ausgezeichnet: Valentin Birner beleuchtet in "Hinterwelten" den Kontrast zwischen grauem Alltag und dem Ausbrechen daraus. "Es geht darum, nicht immer nur den Alltag so zu akzeptieren, wie er ist, sondern auch seinen Träumen nachzugehen", sagt der 17-jährige Schüler des Gymnasiums Ising, der seinen Film auch schon zum Deutschen Jugendfilmpreis eingereicht hatte.



Theresa Klotz (19) aus Salzburg holte den 2. Platz mit "Über den Dächern". Sie lässt dabei eine gezeichnete Figur durch die Mozartstadt springen. Quirin Kellerer (10) aus Trostberg hat einen eigenen YouTube-Kanal gegründet und die Pilotfolge "Wasser" zum Wettbewerb eingereicht – was die Jury mit Platz 3 würdigte. Zum Thema "Wasser" gab es gleich mehrere Sonderpreise, etwa für die Dokumentation "Wasserwerk" der Grundschule Heiligkreuz. "Schau genau, werd schlau" nannten die Schüler der Grundschule Freilassing ihr Werk, in dem sie den Zusammenhang zwischen Wald und Wasser darstellen – mit Hilfe der Trickfilmtechnik und Knetmasse.

Für "Wasser in Afghanistan" bekam auch die Brückenschule Trostberg eine Auszeichnung. "Dieser Film hat uns emotional abgeholt und gezeigt, dass Heimat auch woanders sein kann, als hier in Bayern", so Jury-Mitglied und Schauspielerin Marie-Theres Kroetz-Relin. - js

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 31. Oktober in der Heimatzeitung.