Abenteuer mit der "Töpfchenhexe"

"Die Töpfchenhexe" zeigen Schauspieler des Kinder- und Jugendtheaters "Einfach Mia" und des Fabriktheaters ab kommendem Sonntag drei Mal auf der "Nuts"-Bühne in Traunstein. − Foto: om



Erstmals stehen Schauspieler des Kinder- und Jugendtheaters "Einfach Mia" mit den erfahrenen Schauspielern des hauseigenen "Fabriktheaters" auf der "Nuts"-Bühne in Traunstein. Christa und Franz-Josef Fuchs sowie Sepp Häusler spielen gemeinsam unter Regie von Gabi Trattler mit den Jugendlichen den Kinderbuchklassiker "Die Töpfchenhexe" von Vera Ruoff.

Die bezaubernde Geschichte erzählen die Schauspieler bei der Premiere am Sonntag, 5. November, ab 15 Uhr im "Nuts". Weitere Spieltermine sind Sonntag, 12. und 26. November. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Karten gibt es unter Tel. 0861/8431, www.nuts-diekulturfabrik.de, im Zeitungskiosk Hörterer am Maxplatz in Traunstein und bei Schreibwaren Rother in Chieming. − om