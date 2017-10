Disc-Golf-Turnier vom Winde verweht

Die Disc-Golf-Szene hat sich am Wochenende in Ruhpolding zur "Chiemgau Arena Open" getroffen. Für die Trendsportart, eine Mischung aus Golf und Frisbeewerfen, waren in der Chiemgau-Arena 14 Bahnen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade und Längen von 50 bis 180 Metern entworfen und aufgebaut worden. Bei der offenen Trainingseinheit spielte das Wetter noch mit, und alle Teilnehmer zeigten sich vom Parcours begeistert.

Sturm "Herwart" hatte während des offiziellen Turniers am nächsten Tag jedoch kein Erbarmen mit den Discgolfern, und die Veranstaltung musste schon kurz nach Beginn aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. So gab es zwar am Sonntag weder einen Sieger noch einen krönenden Abschluss des Wochenendes, aber alle 44 Teilnehmer verließen Ruhpolding mit dem Gefühl, an einem besonderen Turnier mitgewirkt zu haben, das unbedingt wiederholt werden sollte. Der Rückbau des Parcours bei besserem Wetter am Nachmittag verlief reibungslos. – red