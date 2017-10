Im Naturkunde- und Mammutmuseum: Hexenherz und Drudenfuß

Vor noch nicht allzu langer Zeit mussten die meisten Menschen ohne medizinische und psychologische Betreuung auskommen. Dazu kam eine nach heutiger Sicht sehr ursprüngliche Weltanschauung, in der Geister und Zauberei das Sagen hatten. Hinter jedem Ungemach vermutete man Druden (im Bild das Gebiss des Wesens), Alben und Flüche. Um das Unheil abzuwehren, kamen neben allerlei Hausmitteln aus dem Tier- und Pflanzenreich auch anorganische Objekte zum Einsatz, denn Versteinerungen wie Korallen, Seeigel, Muscheln und Schnecken waren früher weit verbreitet und für den täglichen Gebrauch verfügbar. In Apotheken wurden sogar Fossilien wie Mammutknochen und Höhlenbären-Reste verkauft.

Den illustren Querschnitt der Welt der als "wundertätig" angesehenen Versteinerungen erwartet die Besucher der Sonderausstellung "Fossilien im Volksglauben" derzeit im Naturkundemuseum in Siegsdorf. Geöffnet ist das Museum bis Sonntag, 5. November, täglich von 10 bis 18 Uhr, in der Wintersaison am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. − red/Foto: red