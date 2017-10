Musikalische Überraschungen im "Studio 16"

Pop-Klassiker, Stimmungslieder und altbekannte Rock-Hits, die auf sämtlichen Radiowellen auf und ab gespielt werden, findet man bei anderen Coverbands, aber nicht bei "Hidden Heat": Der Sänger und Gitarrist Jörg von Vietinghoff, Franz Ganser am Bass und Wolfgang Mügge am Schlagzeug haben sich Bluesrock-Nummern und der Funkmusik verschrieben, die sie bei ihrem Konzert an diesem Donnerstag, 2. November, um 20 Uhr im "Studio 16" in Traunstein aus verstaubten Schubladen ans Tageslicht befördern. Dabei drückt "Hidden Heat" den Songs mit Jazz-Elementen einen ganz persönlichen Stempel auf, aber auch mit Eigenkompositionen und der ein oder anderen musikalischen Überraschung gehen die drei Musiker an den Start.

Karten gibt es noch unter Tel. 0861/8431, im Internet unter www.nuts-diekulturfabrik.de sowie an der Abendkasse. − red/Foto: red