Wortgewaltige Sprachakrobaten im Kloster Seeon

Verwirren, niederschmettern, überzeugen, zum Lachen bringen – Sprache kann alles und sie ist Kunst, die in jedem stecken kann. Der Zuhörer darf sich an diesem Dienstag um 19 Uhr im Kloster Seeon entspannt zurück lehnen, wenn wortgewaltige Sprachakrobaten aus dem deutschsprachigen Raum um die Gunst des Publikums buhlen und sie mit ihren Texten verzaubern.

Die Veranstaltung, die in Kooperation mit dem "Slamlabor" Salzburg durchgeführt wird, bietet ein unterhaltsames Programm mit einem Line-Up aus hochkarätigen Slam-Poeten und Nachwuchskünstlern wie Oliver Walte, Maurice Massari, Felix Kaden, Helene Ziegler sowie Annika Igler – und auch Lukas Wagner (Bild), der Moderator des Abends, sorgt mit jahrelanger Erfahrung in der Slam-Szene für elegante Wortgefechte. Ein Startplatz für Neulinge aus der Region ist ebenfalls vorgesehen. Am Ende darf jeder mitentscheiden, wer zum Star des Abends gekürt wird.

Tickets für den Poetry-Slam gibt es noch an der Abendkasse. Einlass und Bewirtung erfolgt bereits ab 18 Uhr. − red/Foto: red