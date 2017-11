Krippenausstellung im Altenmarkter Heimatmuseum

Die Vielfalt historischer und moderner Krippenkunst wartet auch an Allerheiligen ab 16 Uhr auf die Besucher der Krippenausstellung im Heimatmuseum in Altenmarkt. In fünf Stationen sind 29 verschiedene Weihnachtskrippen sowie eine Osterkrippe zu sehen. − red/Foto: Susanne Namberger