Dachstuhl einer Gaststätte fängt Feuer

In Kraimoos fing der Dachstuhl einer Gaststätte Feuer. −Symbolfoto: Patrick Pleul/Archiv



Ein Dachstuhlbrand hat sich am Dienstagnachmittag in Kraimoos bei Grabenstätt (Landkreis Traunstein) ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei sind keine Personen verletzt. Derzeit ist ein Großaufgebot an Feuerwehren vor Ort. − pnpMehr dazu in Kürze auf www.pnp.de