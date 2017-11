Gottesdienst und Ausstellung: Evangelische Christen feiern ihren Reformator

Rudi Auer aus Tacherting hat eine Kalligraphie der 62. These von Martin Luther gestaltet – zu sehen in der am Sonntag beginnenden Ausstellung in der Christuskirche. − Foto: red Rudi Auer aus Tacherting hat eine Kalligraphie der 62. These von Martin Luther gestaltet – zu sehen in der am Sonntag beginnenden Ausstellung in der Christuskirche. − Foto: red



Kein Platz blieb leer beim Festgottesdienst in der evangelischen Christuskirche in Trostberg anlässlich des Reformationsfestes am Dienstagvormittag. Sichtlich erfreut darüber zeigte sich Pfarrer Wolfram Hoffmann, war es doch nicht einfach, die Resonanz vorherzusagen bei einem einmaligen Ereignis, dem bundesweiten Feiertag am 31. Oktober.

So kann sich der Trostberger Gottesdienst einreihen in die vielen Veranstaltungen, die zum 500. Jahrestag von Luthers Thesenveröffentlichung in Wittenberg stattfanden.

Pfarrer Wolfram Hoffmann beleuchtete in seiner Predigt unter anderem die schmerzlich getrennten Wege, die die Katholiken und Protestanten in den vergangenen 500 Jahren gegangen waren. Während die katholische Seite eher den drohenden, strafenden Gott sah, der denen, die ihn verleumden würden, das Himmelreich versagen würde, betonten die Protestanten eher den liebenden, gnädigen Gott, der auch immer wieder verzeihen würde. Der Geistliche fragte: "Darf man zwei Evangelien gegeneinander ausspielen und sich das aussuchen, was einem besser gefällt? Wollen wir Katholiken und Protestanten uns gegeneinander ausspielen lassen? Oder können wir nebeneinander stehen, uns auf das konzentrieren, was wir gemeinsam haben und zugleich jeder für sich bestimmte Akzente setzen?" Die Lösung sei vielmehr, gut evangelisch auf Gottes Gnade und Vergebung zu hoffen, die man sich nicht kaufen könne. Und gleichzeitig könne man sich gut katholisch daran erinnern, dass Gott auch etwas von uns fordere. Wichtig sei vor allem, das Evangelium weiterzutragen und nicht im stillen Kämmerlein aufzubewahren.

Abschließen wird die evangelische Kirchengemeinde das Luther-Gedenkjahr mit der Eröffnung einer von Peter Heinrich gestalteten Ausstellung zum Jahr 1517. Sie will einen Einblick in die Zeit und die Zeitgenossen Martin Luthers geben. Mitstreiter, Unterstützer aber auch Gegner von Luther werden vorgestellt, ebenso wie Künstler, Staatsmänner und Wissenschaftler dieser Zeit. Die inhaltlichen Gedanken Luthers werden anhand seiner Hauptschriften sowie ausgewählter Thesen vorgestellt. Ein Höhepunkt der Ausstellung: Die von Rudi Auer kalligraphisch gestaltete 62. These, die für unser Kirchenverständnis heute noch von größter Bedeutung ist. Die Ausstellung wird am Sonntag, 5. November, im Anschluss an den Gottesdienst eröffnet und kann bis 3. Advent, 17. Dezember, zu den gewohnten Öffnungszeiten der Christuskirche besichtigt werden. - nm

