Kollision an der Kreuzung nach Tittmoning

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Ein Leichtverletzter und rund 14000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 9 Uhr auf der Staatsstraße Trostberg-Kirchweidach an der Abzweigung nach Tittmoning ereignete.

Wie die Polizeiinspektion Trostberg mitteilt, wollte eine 58-jährige Autofahrerin aus Richtung Tyrlaching kommend nach links in die bevorrechtigte Staatsstraße einbiegen. Dabei übersah sie den Pkw eines 20-jährigen Trostbergers, der in Richtung Kirchweidach unterwegs war. Es kam zur Kollision. Der Wagen des Trostbergers schleuderte nach links, fuhr durch ein Ackerfeld und touchierte ein Verkehrszeichen am Straßenrand. Der junge Mann wurde leicht verletzt. An seinem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro. Die Unfallverursacherin aus der Nähe von Augsburg blieb unverletzt, an ihrem Mercedes entstand rund 4000 Euro Schaden.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Gegen die 58-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. − red