Bauarbeiten bei Aspertsham – Straßensperrung voraussichtlich nur bis Montag

Seit Freitagfrüh wird die Asphaltschicht im langen Waldstück zwischen Aspertsham und der Kreisstraße Trostberg-Palling abgefräst. − Foto: Thomas Thois Seit Freitagfrüh wird die Asphaltschicht im langen Waldstück zwischen Aspertsham und der Kreisstraße Trostberg-Palling abgefräst. − Foto: Thomas Thois



Schneller als geplant könnte die seit Freitagfrüh geltende Straßensperrung zwischen Lindach und Trostberg wieder aufgehoben werden. Wie Roman Schneider, Pressesprecher des Landratsamts Traunstein mitteilt, wolle man die Bauarbeiten an der Kreisstraße TS 51 wegen der schlechten Wetterprognosen ab Sonntag so zügig durchziehen, dass die Freigabe schon am Montag, 6. November, erfolgen könnte.

Der Landkreis erneuert die schadhafte Asphaltdecke der Kreisstraße auf einer Länge von etwa einem Kilometer zwischen Aspertsham und der Einmündung in die Kreisstraße TS 26 Trostberg-Palling oberhalb des Zaglbergs. Kostenpunkt: rund 80000 Euro.

Am Freitag früh rückten die Baumaschinen an und frästen – beginnend kurz nach der Kreisstraßenkreuzung im langen Waldstück – etwa zwei Zentimeter der Asphaltdecke ab. Im Anschluss wurden die schadhaften Stellen bis hinunter zur Kiesschicht repariert. Weil es ab Sonntag regnerisch und kühler werden soll, will man bereits am Samstag , 4. November, mit dem Aufbringen der neuen Fahrbahndecke beginnen.

"Wenn alles klappt wie geplant, ist die Strecke schon am Montag wieder befahrbar", sagt Roman Schneider. Ursprünglich waren die Bauarbeiten mit Vollsperrung der Kreisstraße 51 bis zum Mittwoch angesetzt.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Staatsstraße 2093 von Lindach nach Stein a. d. Traun weiter über die B 304/B 299 nach Trostberg beziehunsgweise über die Staatsstraße 2093 über Palling zur TS 26, die wieder nach Trostberg führt. − tt