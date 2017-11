Dr. Bärbel Kofler bleibt SPD-Kreisvorsitzende

Der SPD-Kreisverband Traunstein hat eine neue Vorstandschaft gewählt. Von links: Schriftführerin Anna Maria Scheitzeneder, die Stellvertreter Seppi Parzinger und Sepp Konhäuser, die Kreisvorsitzende Dr. Bärbel Kofler, Pressereferent Martin Baumann, Beisitzerin Lara Treppner und Stellvertreter Christian Kegel. −F.: G. Buthke Der SPD-Kreisverband Traunstein hat eine neue Vorstandschaft gewählt. Von links: Schriftführerin Anna Maria Scheitzeneder, die Stellvertreter Seppi Parzinger und Sepp Konhäuser, die Kreisvorsitzende Dr. Bärbel Kofler, Pressereferent Martin Baumann, Beisitzerin Lara Treppner und Stellvertreter Christian Kegel. −F.: G. Buthke



Mit allen 57 abgegebenen Delegiertenstimmen wurde Dr. Bärbel Kofler beim Parteitag des SPD-Kreisverbands Traunstein im "Hofbräustüberl" in Traunstein als Kreisvorsitzende bestätigt. Die Bundestagsabgeordnete sah dies als eine Bestätigung ihrer Arbeit. "Auch wenn ich mit einem 100-Prozent-Ergebnis so mein Problem habe", wie sie schmunzelnd meinte. In den kommenden Jahren wille sie "den Kreisverband inhaltlich und organisatorisch erneuern und die Kompetenz der Mitglieder besser hineinholen".

Ansonsten standen die Neuwahlen unter dem Motto "Der Kreisvorstand soll jünger und weiblicher werden". Dafür wurde für einen dritten Stellvertreter und zwei Beisitzer eigens die Satzung geändert. Das Stellvertreter-Trio besteht nun aus Stellvertretendem Landrat Sepp Konhäuser aus Bergen, Traunsteins Oberbürgermeister Christian Kegel und als Neuling Seppi Parzinger aus Bergen. Als Beisitzerinnen wurden die Nachwuchspolitikerinnen Lara Treppner aus Trostberg und Marina Gasteiger aus Grassau gewählt. Das Amt des Schatzmeisters übt weiter Hans-Michael Weisky aus Trostberg aus. Schriftführerin bleibt Anna Maria Scheitzeneder aus Schnaitsee.

Den geschäftsführenden Vorstand ergänzen der Pressereferent und Beauftragte für die Sozialen Medien, Martin Baumann aus Trostberg, und als Beisitzer der Arbeitsgemeinschaften Natalia Wolf aus Traunstein für die AG Sozialdemokratische Frauen (AsF), Helmut Haigermoser aus Tacherting für die AG Arbeitnehmerfragen (AfA), Annika Kuhlmann aus Traunstein für die Jusos, Traudl Wiesholler-Niederlöhner aus Traunstein für die Kreistagsfraktion, Monika Berlitz aus Bergen für den Arbeitskreis Umwelt, Martin Baumann als Vertreter beim SPD-Bezirk sowie Helmut Haigermoser für die AG Soziale Gerechtigkeit. Revisoren sind Josef Schmid (Kirchanschöring) und Josef Wittmann (Tittmoning). Das Schiedsgericht bilden Franz Gnadl (Übersee) und Hermann Schätz (Traunstein). - bjr

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 4. 11. 2017 in der Heimatzeitung.