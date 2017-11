Eiszeit in Trostberg: Die jungen Kufenflitzer finden’s cool

Foto: Tine Limmer Foto: Tine Limmer



Cool finden es vor allem die jungen Kufenflitzer, dass das Eisstadion schon in den Ferien aufgemacht hat. Das rasante Bremsmanöver auf unserem Bild hat unsere Fotografin am Freitag Vormittag aufgenommen. Noch mehr los war zum Auftakt am Donnerstagnachmittag. Rund 100 Schlitschuhläufer beim allgemeinen Eislauf und danach ein Riesenandrang beim Eiskindergarten des TSV", zog Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum eine positive erste Bilanz. Die Probleme mit dem Brandschutz im Betriebsgebäude habe man rechtzeitig in den Griff bekommen, so dass nun einer unbeschwerten Eiszeit bis Anfang März nichts mehr im Wege steht. Allgemeiner Eislauf im Freizeitzentrum ist immer Dienstag und Mittwoch von 15 bis 17 Uhr, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 16 Uhr sowie zusätzlich samstags von 19.30 bis 21.30 Uhr und sonn- und feiertags von 9.30 bis 11 Uhr. - tt