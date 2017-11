Schlägerei zwischen zwei Männern

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Donnerstag um 18.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Kantstraße in Traunreut gekommen. Ein 39-jähriger Traunreuter war wegen Geldforderungen zu einem 41-Jährigen in die Wohnung gekommen. Dabei kam es zunächst zu einem verbalen Streit, ehe die beiden mit den Fäusten aufeinander losgingen. Als der Jüngere den Älteren am Hals packte, griff dieser zu einem Messer, das in der Spüle lag, und hielt es drohend hoch. Der 39-Jährige ließ daraufhin von seinem Kontrahenten ab und verließ die Wohnung. Dabei schlug ihm der Ältere nochmals mit der Faust ins Gesicht. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. − red