Betrunken Auto angefahren

Zu einem Verkehrsunfall mit einer betrunkenen Autofahrerin ist es am Donnerstag in Traunreut gekommen. Auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Trostberger Straße war um 16 Uhr eine 56-jährige Autofahrerin beim Einparken gegen einen Ford gestoßen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Unfallverursacherin ging danach zum Einkaufen. Der Geschädigte, der später hinzukam, ließ die Fahrerin im Kaufhaus ausrufen. Diese stritt ab, das Auto beschädigt zu haben, daher wurde die Polizei informiert. Ein Alkoholtest bei der 56-Jährigen ergab einen Wert von über einem Promille im Blut. Außerdem stellte sich heraus, dass sie keinen Führerschein hatte. − red