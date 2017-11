Ein Dankeschön für 250 Leute, die auf andere schauen

Gut unterhalten wurden die Gäste durch den Liedermacher Michael Dietmayr. Nicht nur Solokünstler, sondern auch einer der Männer des Trios "3 Männer – nur mit Gitarre". −Foto: Sojer Gut unterhalten wurden die Gäste durch den Liedermacher Michael Dietmayr. Nicht nur Solokünstler, sondern auch einer der Männer des Trios "3 Männer – nur mit Gitarre". −Foto: Sojer



Die Marktgemeinde Waging lud zum fünften Ehrenamtsempfang ins Waginger Strandkurhaus ein und rund 250 ehrenamtlich tätige Personen folgten der Einladung. Der Ehrenamtsempfang, der auf Beschluss des Marktgemeinderates stattfindet, soll dazu dienen, um bei allen "Danke" zu sagen für die erbrachte ehrenamtliche Arbeit, aber es soll auch die Möglichkeit gegeben werden, im gemütlichen Beieinandersein Gedanken und Erfahrungen auszutauschen.

Allen Ehrenamtlichen, die sich einzeln, in Vereinen oder Hilfsorganisationen freiwillig und unentgeltlich in der Gemeinde um das gute Zusammenleben verdient gemacht haben, war dieser besondere Abend im Strandkurhaus gewidmet. Viele Dienste von Mensch zu Mensch finden meist in aller Stille und Zurückhaltung statt und werden oft von der Öffentlichkeit nicht beachtet, doch sind sie unverzichtbar im Gemeindeleben. "Gott sei Dank wird in unserer Gemeinde noch aufeinander gschaut", lobte Bürgermeister Herbert Häusl. In Waging, auch in Otting und Tettenhausen, gäbe es viele caritative und kirchliche Initiativen und gerade die älteren Bürger sind in ein dichtes Netz der Fürsorge eingebunden. "Allein ohne die 60 Ehrenamtlichen im Seniorenheim, könnten wir das Heim so wie wir es haben, gar nicht führen", gab Häusl zu bedenken. Das Waginger Seniorenheim feiert im nächsten Jahr das 25-jährige Bestehen.

Der Großteil der geladenen Gäste bestand aus den 72 Vereinen. "Die Vereine stellen gemeinsam mit den Hilfsorganisationen das Rückgrat der Gemeinde dar und sichern uns ein großes Stück Lebensqualität", sagte Häusl.