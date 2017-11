Kunstprojekt wird gefeiert: Straßenfest am Bahnhof

Foto: Thomas Thois Foto: Thomas Thois



Bahnhofsviertel sind vielerorts eher unansehnlich – nicht so in Trostberg, wo ein ambitioniertes Kunstprojekt der Staatlichen Realschule dafür gesorgt hat, dass das Bahnhofsgebäude zu einem echten Schmuckstück geworden ist.

Wie berichtet, haben die Schüler – unterstützt von ihren Lehrerinnen Claudia Wolter und Verena Müller-Blechinger – wunderbare Porträts und vielerlei Pflanzenschmuck auf die Wände gemalt. Ein bunter Streifzug rund um den Erdball, denn die Motive zeigen Bewohner der verschiedenen Kontinente in ihren typischen Trachten.

Zum Abschluss des Projekts findet nun am Mittwoch, 8. November, von 14 bis 17 Uhr ein Straßenfest statt – allerdings nur bei trockenem Wetter; Ausweichtermin wäre am Dienstag, 14. November. Für die Bewirtung sorgt das Café "Vickie’s chat & chill" mit Inhaberin Vickie Beck, die die gelungene Bahnhofsverschönerung initiiert hat. Der gemütliche Nachmittag wird durch Livemusik bereichert. Alle, die an dem Projekt beteiligt waren, die Schüler und Lehrer, die zahlreichen Spender, die die jungen Künstler mit rund 3000 Euro unterstützt haben, alle Anwohner und sonstigen Interessierten sind willkommen. − he/tt