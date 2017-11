"Bufdi" aus Frankreich: Muttersprachler bereichert Gymnasium

Spannende Berufsfindungsphase im Ausland: Antoine Roudie aus Nordfrankreich ist bis Sommer 2018 als "Bufdi" am Johannes-Heidenhain-Gymnasium in Traunreut im Einsatz. − Foto: mix Spannende Berufsfindungsphase im Ausland: Antoine Roudie aus Nordfrankreich ist bis Sommer 2018 als "Bufdi" am Johannes-Heidenhain-Gymnasium in Traunreut im Einsatz. − Foto: mix



Am Johannes-Heidenhain-Gymnasium gibt es in diesem Schuljahr erstmals einen jungen Franzosen, der im Bundesfreiwilligendienst "Bufdi" den Unterricht unterstützt. Antoine Roudie kommt aus der Normandie in der Nähe von Rouen und fühlt sich sehr wohl in Deutschland und speziell in Traunreut.

Der 18-Jährige hat in Frankreich sein Abitur gemacht und bereits ein Studium der Statistik begonnen, dann aber abgebrochen, weil es doch nicht ganz seinen Interessen entsprach. Der junge Mann hat noch keinen festen Plan, welchen Studien- oder Berufsweg er einschlagen möchte, und nutzt das eine Jahr als "Bufdi", um sich darüber klar zu werden.

Im Traunreuter Gymnasium unterstützt er die Lehrer im Französisch-Unterricht und hält einen Französisch-Konversationskurs als Wahlfach am Nachmittag. "Ich helfe überall, wo ich gebraucht werde", lautet seine einfache Zusammenfassung der Aufgaben.

Beim Schüleraustausch mit einer französischen Schule betreute er vor kurzem die Gäste aus Frankreich. Bei Ausflügen aller Art steht er den begleitenden Lehrern hilfreich zur Seite, und in der Hausaufgabenbetreuung der offenen Ganztagsschule hilft er ebenfalls mit. Für einen Tag in der Woche wird er außerdem an die benachbarte Realschule "ausgeliehen", wo er ebenfalls im Französisch-Unterricht als Muttersprachler mitwirkt.

Es mache ihm sehr viel Spaß, mit den Schülern zu arbeiten, erzählt Antoine Roudie. "Aber Lehrer werden will ich nicht", steht für ihn zumindest schon mal fest.

