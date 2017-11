Rundum gelungen: Leonhardi-Umritt in Wonneberg +++ Fotos

Ein langer Zug aus rund 200 Pferden – und ihren Begleitern – bewegte sich am Sonntag durch die Gemeinde Wonneberg. − Foto: Aßmann Ein langer Zug aus rund 200 Pferden – und ihren Begleitern – bewegte sich am Sonntag durch die Gemeinde Wonneberg. − Foto: Aßmann



Rund 200 Pferde nahmen am gestrigen Sonntag am Wonneberger Leonhardiritt teil. Bei angenehmen Temperaturen und weiß-blauem Himmel zogen die prächtig geschmückten Rösser und Pferdegespanne durch St. Leonhard (Fotos hier). Veranstaltet wurde der Umritt vom Leonhardiverein Wonneberg. Dessen Vorsitzender Matthias Mader freute sich über einen reibungslosen und durchwegs gelungenen Verlauf der Traditionsveranstaltung.

Nach dem Patroniziumsgottesdienst in der Wallfahrtskirche stellten sich die Teilnehmer in Köpfelsberg auf. Von dort zogen Reiter, Kutschen und die Festwägen in den Ort, über den Hochweg in Richtung Ruhsdorf und zurück nach St. Leonhard. Dicht gedrängt säumten unzählige Zuschauer aus nah und fern die Strecke, welche die Teilnehmern insgesamt dreimal abritten.

Fest im Sattel saß Pfarrer Helmut Bauer. Der Traunsteiner Geistliche nahm hoch zu Ross an dem Umritt teil. Am St. Leonharder Gotteshaus segnete er Ross und Reiter und bat um deren Schutz vor Krankheit und Gefahr. − miaMehr dazu lesen Sie am Montag, 6. November, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.