Das große Blühen: Ab dem Frühjahr in Fridolfing

So manch einer wird sich gewundert haben, warum vor kurzem so viele orange gekleidete Helfer diverse Flächen in Fridolfing umgestaltet haben. Auf der Rathauswiese, der Wiese beim Gasthaus "Unterwirt", einigen Grünstreifen und auf Verkehrsinseln waren Bauhofmitarbeiter aus sechs Kommunen eifrig dabei, umzugraben, einzukiesen, Humus aufzubringen und Blumenzwiebeln zu setzen. Der Grund für den schweißtreibenden Einsatz: Die Gemeinde beteiligt sich an der Initiative "Blühender Landkreis Traunstein", und dort fand der Auftakt einer Blühwiesen-Pflanzaktion statt.

Das Programm wurde von Landrat Siegfried Walch ins Leben gerufen und wird vom Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, Markus Breier, koordiniert. Ziel ist die Förderung der Blüten-, Arten- und Strukturvielfalt in Landschaft, Gemeinde und Garten. Ein Teil davon ist das Pilotprojekt "Naturnahes Öffentliches Grün im Landkreis Traunstein", das nun in Fridolfing umgesetzt wurde. Bereits im Frühjahr 2018 wird es bunt blühen, ist sich Breier sicher.

Nach einem Einführungsvortrag durch den Naturplaner Dr. Reinhard Witt ging es unter dessen Anleitung an die Umgestaltung der Flächen. Damit stellt ab sofort die Gemeinde sicher, dass auf öffentlichen Flächen eine Vielfalt an Blumen für Insekten wie Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge zu finden sein wird. Das sieht nicht nur schön aus, sondern hilft den Tieren auch bei der Nahrungssuche.