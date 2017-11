Für den Ernstfall gerüstet

Vier Insassen sind schwer verletzt und müssen aus dem Wrack gerettet werden. Die täuschend echt nachgestellte Unfallsituation war nur eine von sieben Szenarien, die zu bewältigen war. − Fotos: Volk Vier Insassen sind schwer verletzt und müssen aus dem Wrack gerettet werden. Die täuschend echt nachgestellte Unfallsituation war nur eine von sieben Szenarien, die zu bewältigen war. − Fotos: Volk



Es schien als sei Kienberg von einer nicht enden wollenden Unfallserie getroffen worden. Unaufhörlich fuhren Fahrzeuge von Feuerwehren und Rettungsdiensten am vergangenen Samstag mit Blaulicht durch den Ort. Ursache der vermeintlichen Unglücksserie und Grund für das Großaufgebot von Einsatzkräften von Feuerwehren, Bayerischem Roten Kreuz und Technischem Hilfswerk war ein gemeinsamer Übungstag im Inspektionsbereich 4/2 der Kreisbrandinspektion zu dem Feuerwehren im nordwestlichen Landkreis Traunstein gehören. Mehr als 150 Aktive der Freiwilligen Feuerwehren aus Kienberg, Schnaitsee, Waldhausen, Kirchstätt, Albertaich, Obing, Seeon, Seebruck, Pittenhart, Rabenden, Truchtlaching, Altenmarkt sowie der Werkfeuerwehr Alzmetall Altenmarkt, dazu Sanitäter des Bayerischen Roten Kreuzes und Helfer des Technischen Hilfswerks und der Bergwacht sowie Übungsbeobachter, Verletztendarsteller und Organisatoren nahmen daran teil. An sieben verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet wurden Notfallsituationen in Szene gesetzt. Aufgabe der Rettungskräfte war es zu den verschiedenen Unglücksorten zu fahren und dort schnelle Hilfe zu leisten. Was die Helfer erwartete, blieb vorab geheim. − pvMehr dazu lesen Sie am Montag, 6. November, in Ihrer Heimatzeitung.



Feuerwehrler mit Atemschutzgeräten retten eine bewusstlose Person aus einem Gartenhaus. Durch ausströmendes Gas erlitten drei Personen eine Kohlenmonoxidvergiftung. Höchste Eile ist geboten. Feuerwehrler mit Atemschutzgeräten retten eine bewusstlose Person aus einem Gartenhaus. Durch ausströmendes Gas erlitten drei Personen eine Kohlenmonoxidvergiftung. Höchste Eile ist geboten.