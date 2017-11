Teurer, später, aber "die richtige Entscheidung"

Nach langen Verhandlungen haben die Schützen und Trachtler der Gemeinde den Firstbaum wieder herausgerückt – gegen ein Fass Bier und eine Brotzeit. − Fotos: red/Pfingstl Nach langen Verhandlungen haben die Schützen und Trachtler der Gemeinde den Firstbaum wieder herausgerückt – gegen ein Fass Bier und eine Brotzeit. − Fotos: red/Pfingstl



"Ich hoffe, dass wir das hinbekommen, weil von der Bevölkerung das Bedürfnis da ist, wieder zusammenkommen zu können", sagt Kienbergs Bürgermeister Hans Urbauer. Er meint damit das größte und wichtigste Projekt der Gemeinde: Das Bürgerhaus.

Zur Historie: Am 9. Januar diesen Jahres war Spatenstich für den Umbau des Gasthofs "Zur Post" in ein Gemeindehaus, in einen Treffpunkt für Vereine samt kleiner Gaststätte und Bürgersaal. Aber schon wenige Wochen später hieß es: Baustopp. Das Bauwerk musste unerwartet nach Schadstoffen untersucht werden. Drei Wochen war der Bau deshalb dicht. Urbauer erklärt, er habe mittlerweile erfahren, dass solche Untersuchungen nun vielerorts routinemäßig gemacht würden. Kienberg habe sich aber nicht darauf eingestellt. "Für uns war das Neuland", erklärt Urbauer und fügt hinzu: "Was halt massiv ist, ist die nervliche Belastung, wenn man unvorbereitet mit solchen Entwicklungen konfrontiert wird."



So sieht die Großbaustelle Bürgerhaus derzeit aus. Der Dachstuhl des Neubaus ist fertig, die Dachsanierung des Altbaus hat begonnen. So sieht die Großbaustelle Bürgerhaus derzeit aus. Der Dachstuhl des Neubaus ist fertig, die Dachsanierung des Altbaus hat begonnen.



Schnell stand fest: Das Projekt Bürgerhaus hinkt nun einige Wochen hinter dem Zeitplan her und wird deutlich teurer als geplant. Es muss doch mehr erneuert werden als gedacht, teils werden andere Materialien verbaut. Anfangs war von 2,84 Millionen Euro die Rede, dann von 3,2 Millionen Euro. Nun wird der Bau auf 3,8 oder 3,9 Millionen Euro kommen, erklärt Urbauer. 50 bis 60 Prozent des Baus würden gefördert, den Rest finanziert die Gemeinde. − pfj/redMehr dazu lesen Sie am Montag, 6. November, in Ihrer Heimatzeitung.