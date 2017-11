Jäger tot aufgefunden

− Foto: dpa/Archiv − Foto: dpa/Archiv



Er war Jäger mit Leib und Seele, jetzt nahm das Leben eines 71-jährigen Ruhpoldingers ein tragisches Ende. Eine Polizeistreife fand in der Nacht zu Samstag das Fahrzeug des Mannes vor dem Ruhpoldinger Krankenhaus. Bei näherem Hinsehen entdeckten die Beamten den Jäger. Er lag neben seinem Auto am Boden. Die Ärzte konnten nur noch den Tod feststellen.

Vorausgegangen war eine groß angelegte Suche. Der Mann aus dem südlichen Landkreis Traunstein hatte sich am Nachmittag daheim abgemeldet. Er wollte in seinem Revier in der Nähe der Jochbergalmen zwischen Ruhpolding und Unterwössen (Lkr. Traunstein) auf die Jagd gehen. Als er am Abend nicht zurückgekehrte, begannen Angehörige und ortskundige Bekannte die üblichen Forststraßen im Wald abzufahren. Gegen 1.30 Uhr alarmierte die Rettungsleitstelle Traunstein dann die Bergwacht Ruhpolding. Gemeinsam mit dem Sohn des Vermissten suchte ein erster Trupp mit Rettungshund die Jagdplätze des Mannes ab. Dabei fanden die Retter ein frisch geschossenes Reh, um dessen Hals eine Hundeleine zum Nachziehen im Gelände gewickelt war. Der Sohn konnte die Leine eindeutig seinem Vater zuordnen.

Die Einsatzleitung der Bergwacht Ruhpolding zog 40 Einsatzkräfte von den umliegenden Bergwacht-Bereitschaften Inzell, Traunstein, Marquartstein und Grassau sowie der Rettungshundestafel Chiemgau zusammen. Zum Einsatz kam auch eine Flugdrohne sowie eine Wärmebildkamera.

Die Polizei hat eine Erklärung für den Todesfall: Der Mann hatte offenbar im Revier einen medizinischen Notfall erlitten und war noch selbst ins Krankenhaus gefahren. Die Angehörigen wurden durch den Kriseninterventionsdienst der Bergwacht betreut. − obb