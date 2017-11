25220 Euro für die Chance auf eine gute Zukunft

Auch im fünften Jahr ihres Bestehens hat die Unicef-Spendengala in der Festhalle von Gut Ising einen großen Erfolg verbucht: Rund 25220 Euro kamen als Erlös aus Eintrittsgeldern, Tombola und Spenden für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen zusammen. Sie sind heuer für die Bildungsinitiative "Let us learn" vorgesehen. Auch die Schüler des Gymnasiums Landschulheim Schloss Ising haben sich mit einer Spende von 1000 Euro beteiligt.

Als Gastrednerin berichtete die Künstlerin, Buchautorin und Aktivistin Nahid Shahalimi über ermutigende Initiativen von Frauen aus Afghanistan, die Hoffnung auf eine Veränderung des vom Krieg gebeutelten Landes machen. In den Medien werde nur über Bombenterror, Taliban und ein vom Krieg völlig zerrüttetes Land berichtet. Tatsächlich gebe es in Afghanistan aber zahlreiche ermutigende Initiativen, berichtete sie und zeigte zarte Blüten der Veränderung im Land auf. Dazu gehöre ganz wesentlich die Bildung, und vor diesem Hintergrund sei die Unicef-Initiative ein wichtiger Baustein. − ae

