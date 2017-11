"Besser geht’s nimmer!" – Ansturm auf den Martinimarkt

Die vielen Stände beim Martinimarkt präsentierten ein überaus buntes Angebot an praktischen, dekorativen und überflüssigen Dingen – und auch die Feuerwehr war vertreten. − Foto: Eder Die vielen Stände beim Martinimarkt präsentierten ein überaus buntes Angebot an praktischen, dekorativen und überflüssigen Dingen – und auch die Feuerwehr war vertreten. − Foto: Eder



So voll war Waging kaum: Der Martinimarkt am Sonntag zog zumindest gefühlt mehr Leute an als jemals zuvor ein Markt. Das war auch der Eindruck von Karin Wiedemann, die zusammen mit Lydia Wembacher für den Verein "Waging bewegt" die Märkte organisiert. "Besser geht’s nimmer", äußerte sie sich, von dem Ansturm ganz überwältigt, und erzählte, dass es am Morgen bei der Ankunft der Fieranten manchen Engpass gegeben habe. Nicht nur waren alle angemeldeten Standler tatsächlich erschienen, es kamen auch etliche, die sich nicht angekündigt hatten. Letztlich wurden alle untergebracht, so dass es diesmal eine lückenlose Fierantenkette mit rund 70 Ständen quer durch die Ortsstraßen gab.

Die Besucherzahl war dazu passend. Gegen Mittag hatte man das Gefühl, dass jeder Parkplatz rund um Waging besetzt war. Den Fieranten und den örtlichen Geschäften, die vielfach auch mit ihrem Angebot auf die Straße gingen, konnte es recht sein.

An dieser Einmündung sorgte die Feuerwehr für Attraktion: Die Waginger Floriansjünger zeigten ihre Fahrzeuge samt Drehleiter.