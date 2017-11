Drei Betriebe werben mit neuem Logo des Chiemgau Tourismus

Stephan Semmelmayr (von rechts), Geschäftsführer vom Chiemgau Tourismus, freut sich, dass Marcus Müller, Verkaufsleiter der Siegsdorfer Petrusquelle, Yvonne Liebl von der "Bio-Genuss-Kiste" aus Waging und Johann Huber, Geschäftsführer der Frasdorfer Käserei "Anderlbauer", das neue Logo des Verbands zur Vermarktung ihrer Produkte nutzen. − F.: vf Stephan Semmelmayr (von rechts), Geschäftsführer vom Chiemgau Tourismus, freut sich, dass Marcus Müller, Verkaufsleiter der Siegsdorfer Petrusquelle, Yvonne Liebl von der "Bio-Genuss-Kiste" aus Waging und Johann Huber, Geschäftsführer der Frasdorfer Käserei "Anderlbauer", das neue Logo des Verbands zur Vermarktung ihrer Produkte nutzen. − F.: vf



Eine Win-Win-Situation. Auch wenn Stephan Semmelmayr, Geschäftsführer des Chiemgau Tourismus, den Anglizismus bei einem Pressetermin in Frasdorf gerne vermieden hätte, drücke dieser doch genau das aus, was die neue Kooperation mit der Wirtschaft sei: "Eine positive Verstärkung beider Seiten." Drei Betriebe aus dem Chiemgau vermarkten ihre Produkte ab sofort mit dem neuen Logo des Chiemgau Tourismus: die Frasdorfer Käserei "Anderlbauer", die Siegsdorfer Petrusquelle und die "Bio-Genuss-Kiste" aus Waging am See.

Damit begrenze man sich künftig bei der Vermarktung des Chiemgaus nicht nur auf softe Aspekte, wie Berge und Seen: "Jetzt haben wir auch Handfestes, mit dem wir Werbung machen können", freute sich Semmelmayr. Das gute Image der regionalen Betriebe übertrage sich auf die Ferienregion und den Tourismusverband. − vf

