Grüne diskutieren über Daxerau-Pläne

"Das nächste Hochwasser kommt bestimmt" ist das Thema einer öffentlichen Veranstaltung des Ortsverbandes Traunstein der Grünen am heutigen Dienstag, 7. November, ab 20 Uhr im Gasthaus "Sailer Keller". In den vergangenen Jahren sei in Traunstein viel für den Hochwasserschutz getan worden, heißt es in der Einladung. War das ausreichend, um gefährdete Stadtteile dauerhaft zu schützen? Ist es sinnvoll, dringend benötigten Wohnraum in der Daxerau zu schaffen? Darüber wollen die Grünen an diesem Abend diskutieren. Die Stadträte der Öko-Partei hatten bei der Abstimmung im Stadtrat als einzige Gremiums-Mitglieder gegen die Pläne gestimmt. Die Veranstaltung ist öffentlich, Gäste sind willkommen. − red