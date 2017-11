Viel Spuk und ein Todesfall – Tolle Premiere des "Geisterbräu"

Die Stimmung während des Leichenschmauses kippt, als die Tänzerin Lola Sapristi (Katrin Baumgartner, vorne) als ungebetener Gast eine überraschende Botschaft kundgibt. − Foto: Englschallinger Die Stimmung während des Leichenschmauses kippt, als die Tänzerin Lola Sapristi (Katrin Baumgartner, vorne) als ungebetener Gast eine überraschende Botschaft kundgibt. − Foto: Englschallinger



Düstere Szenen spielen sich ab in dem "geistreichen" Theaterstück, welches die Heimatbühne Tittmoning für ihr traditionelles November-Theater ausgewählt hat. In dem bayerischen Volksstück "Der Geisterbräu" von Josef Maria Lutz schockieren die 22 überzeugend agierenden Schauspieler bereits im ersten Akt mit der Szene einer Beerdigung. Der "Unterbräu" Xaver Bogenrieder ist unerwartet beim Kartenspielen mit einem Herz-Solo in der Hand verschieden.

Trotz der kaum auf der abgedunkelten Bühne zu erkennenden Gesichter lockt das Getuschel am offenen Grab zwischen Metzgermeister Maichlbeck (Mathias Emberger), Kaufmann Zöllerer (Alfred Kunz) und Schuster Hirblinger (Georg Lex) ein erstes Schmunzeln auf die Lippen des Publikums. Ein Signal, dass die scheinbare Tristesse trügt und es in den Folgeakten nicht an amüsanten Sprüchen und komödiantischen Szenen mangeln wird.

Wie aufgestachelt laufen etwas später die Bürger durch Burgberg, als sich Nacht für Nacht auf dem Dachboden des Wirtshauses der Geist des Verstorbenen lautstark bemerkbar macht. Das Gepolter um die Mitternacht macht den Bewohnern Angst, sie verschanzen sich in ihren Häusern. Ein Teufelskreis beginnt: Alle haben Angst, im "Unterbräu" bleiben die Gäste aus und der Gerichtsvollzieher Ranzinger (Andreas Erlacher) kommt bei der Witwe Wally Bogenrieder zur Pfändung ins Haus. − endMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 7. November, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.

Weitere Vorstellungen: Sonntag, 12. November, ab 17 Uhr sowie Freitag, 17., Samstag, 18. und Freitag, 24. November, jeweils ab 20 Uhr im "Braugasthof".

Karten sind im Schreibwarengeschäft Schuster Farbenfroh am Stadtplatz erhältlich.