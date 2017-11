Waldhütte brennt in der Nacht - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Zu einem Brand in einer Waldhütte in Surberg (Berchtesgadener Land) mussten in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehren Surberg und Neukirchen ausrücken. − Foto: Symbolbild Wolf Zu einem Brand in einer Waldhütte in Surberg (Berchtesgadener Land) mussten in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehren Surberg und Neukirchen ausrücken. − Foto: Symbolbild Wolf



Ein Feuer in einer Waldhütte in Surberg (Berchtesgadener Land) ist in der Nacht auf Dienstag gegen 0.30 Uhr der integrierten Leitstelle Traunstein gemeldet worden. Die Waldhütte stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die angerückten Feuerwehren Surberg und Neukirchen löschten das Feuer.

Aufgrund der nasskalten Witterung sprang der Brand nicht auf den angrenzenden Wald über. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Polizeiinspektion Traunstein hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung und einem möglichen Verstoß gegen die Bauordnung eingeleitet. − pnp