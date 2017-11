220 Tonnen Kies auf den Hochfelln-Gipfel gebracht

Der neu errichtete Kiesweg auf dem Hochfelln-Gipfel führt direkt zum Taborkircherl. − Foto: Humm Der neu errichtete Kiesweg auf dem Hochfelln-Gipfel führt direkt zum Taborkircherl. − Foto: Humm



Noch rechtzeitig vor dem Wintereinbruch ist die Umgestaltung des Gipfelbereiches am Hochfelln fertig geworden. Der Gipfel – die "Aussichtsterrasse des Chiemgaus" – ist jetzt besser begehbar geworden, und jedermann hat Zugang zu den Aussichtspunkten. Auch das Taborkircherl und das Hochfellnhaus sind leichter erreichbar.

Der gesamte Gipfelrundweg ist wesentlich verbreitert und mit Kies aufgefüllt worden. "Etwa 120 Tonnen Kies lieferte eine österreichische Spezialfirma an zwei Tagen per Hubschrauber an", sagte der Leiter des Tourismusverbundes Bergen-Siegsdorf, Wolfgang Helldobler, der Heimatzeitung. Weitere 100 Tonnen Kies wurden zum Auffüllen der Wege mit der Seilbahn auf den Gipfel gebracht. Zudem mussten auch Arbeitsgeräte und ein Bagger auf den Gipfel angeliefert werden.

"Wir haben insgesamt etwa 140000 Euro ausgegeben", sagte Schneider. Er würdigte das große Engagement der Beschäftigten der Hochfelln-Seilbahn, des gemeindlichen Bauhofes und vieler Bürger. 2018 werde eventuell mit der Sanierung der Mittelstation der Seilbahn begonnen. − oh

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 8. November 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.