Bettina Mittendorfer liest zugunsten des Netzwerks Hospiz

Bettina Mittendorfer erzählte, las und spielte "Vom Sterben" ohne Berührungsängste. − Foto: Benekam



"Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben", lautet ein Zitat aus dem Faltblatt des Netzwerk Hospiz. Der Lions-Club Chiemsee-Bedaium hat mit der Schauspielerin Bettina Mittendorfer aus Traunstein und Rainer Gruber (Akkordeon) einen Benefiz-Theaterabend veranstaltet, um mit dem Erlös das Netzwerk zu unterstützen. Das Hotel Gut Ising hatte dafür den Isinger Saal zur Verfügung gestellt.

Wie man im Verlauf des Theaterabends erleben konnte, macht die Literatur um das ansonsten tabuisierte Thema Tod und Sterben keinen Bogen. Genau wie die Geburt gehört das Sterben zum Leben, ist, wenn auch sehr negativ belegt, von großer Emotion beladen. Und weil dem Tod bekanntlich niemand auskommt, muss sich ein jeder – früher oder später – damit auseinandersetzten.

Bettina Mittendorfer hat in ihrem Programm "Vom Sterben" unterschiedlichste Texte von bekannten und weniger bekannten Autoren zusammengetragen. Eindrucksvoll stellte sie in ihren sehr umfangreichen und abwechslungsreichen szenischen Lesungen dar, dass das Ableben nicht nur tragische Aspekte, sondern, gerade in der Kunst, auch nicht selten auf humorvolle Weise verarbeitet wird. Ein gelungener Abend für eine ganz große Sache. − kb

